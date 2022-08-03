Обратный отсчет
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Обратный отсчет

Обратный отсчет (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Countdown
Ужасы86 мин18+

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О фильме

Как выжить, если уже знаешь дату своей смерти? Хоррор со звездой криминальной драмы «Ты» Элизабет Лэил. Группа друзей на вечеринке из любопытства скачивает приложение под названием «Обратный отсчет», которое предсказывает одной из девушек смерть через три часа. Испугавшись, девушка старается быть максимально осторожна и не садится в машину к нетрезвому парню, однако в указанное время все равно погибает. Между тем ее бойфренд по дороге с вечеринки врезается в дерево и попадает в операционную, заранее зная о приближающейся смерти. Вскоре об этом приложении узнает молодая медсестра Куинн, которой осталось жить чуть больше двух дней… Успеет ли девушка разобраться, как устроена эта программа? Не пропустите развязку ленты «Обратный отсчет» — фильм ужасов онлайн доступен на Wink уже сейчас!

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обратный отсчет»