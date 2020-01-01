Обратная связь. Фильм о фильме (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.72020, Обратная связь. Фильм о фильме
Документальные26 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
«Обратная связь» — это долгожданное продолжение картины «Громкая связь», российской адаптации комедии «Идеальные незнакомцы», снятое по оригинальному сценарию «Квартета И» и не имеющее отношения к итальянскому кинохиту. Перед вами документальный фильм о съемках «Обратной связи», в котором режиссер Алексей Нужный покажет, как ему удалось передать атмосферу праздника и советского кино. А Ирина Горбачeва и другие актeры проекта расскажут, как изменились их герои и что для них самих значит Новый год.
Обратная связь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.