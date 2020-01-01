Обратная связь. Фильм о фильме
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Обратная связь. Фильм о фильме

Обратная связь. Фильм о фильме (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.72020, Обратная связь. Фильм о фильме
Документальные26 мин18+

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Сюжет

«Обратная связь» — это долгожданное продолжение картины «Громкая связь», российской адаптации комедии «Идеальные незнакомцы», снятое по оригинальному сценарию «Квартета И» и не имеющее отношения к итальянскому кинохиту. Перед вами документальный фильм о съемках «Обратной связи», в котором режиссер Алексей Нужный покажет, как ему удалось передать атмосферу праздника и советского кино. А Ирина Горбачeва и другие актeры проекта расскажут, как изменились их герои и что для них самих значит Новый год.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

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