Обитель зла: Вырождение (фильм, 2008) смотреть онлайн

Нападение зомби приносит хаос в аэропорт Харвардвиль. Клэр и Леон, боровшиеся с корпорацией «Umbrella» во время трагедии в Раккун Сити 7 лет назад, вновь вернулись. Они готовы к битве с противником, который ищет мести после смерти его семьи в Раккун Сити. Смертельный G-вирус выпущен на свободу и рождает нового мутировавшего монстра. Уничтожат ли Клэр и Леон этот вирус до того, как история повторится?

