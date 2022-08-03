Обитель зла: Вырождение (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Baiohazâdo: Dijenerêshon
Аниме, Мультфильм92 мин18+
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О фильме
Нападение зомби приносит хаос в аэропорт Харвардвиль. Клэр и Леон, боровшиеся с корпорацией «Umbrella» во время трагедии в Раккун Сити 7 лет назад, вновь вернулись. Они готовы к битве с противником, который ищет мести после смерти его семьи в Раккун Сити. Смертельный G-вирус выпущен на свободу и рождает нового мутировавшего монстра. Уничтожат ли Клэр и Леон этот вирус до того, как история повторится?
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Ужасы, Мультфильм, Боевик, Аниме
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МКРежиссёр
Макото
Камия
- ДЯАктёр
Дзин
Яманои
- ЮКАктриса
Юко
Каида
- МААктриса
Мабуки
Андо
- РКАктёр
Рикия
Кояма
- МЭАктёр
Масаси
Эбара
- МХАктёр
Масаси
Хиросэ
- АЯАктриса
Акико
Ядзима
- МТАктёр
Масанори
Такэда
- ЮСАктриса
Ю
Сугимото
- КМАктёр
Кадзуки
Мурамацу
- СССценарист
Сётаро
Суга
- МКСценарист
Мэри
Клэйпул
- ХКПродюсер
Хироюки
Кобаяси
- ТМПродюсер
Таро
Морисима
- КИПродюсер
Кэидзи
Инафунэ
- ТТКомпозитор
Тэцуя
Такахаси