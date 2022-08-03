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Обитель зла: Вырождение

Обитель зла: Вырождение (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Baiohazâdo: Dijenerêshon
Аниме, Мультфильм92 мин18+

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О фильме

Нападение зомби приносит хаос в аэропорт Харвардвиль. Клэр и Леон, боровшиеся с корпорацией «Umbrella» во время трагедии в Раккун Сити 7 лет назад, вновь вернулись. Они готовы к битве с противником, который ищет мести после смерти его семьи в Раккун Сити. Смертельный G-вирус выпущен на свободу и рождает нового мутировавшего монстра. Уничтожат ли Клэр и Леон этот вирус до того, как история повторится?

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Ужасы, Мультфильм, Боевик, Аниме
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb