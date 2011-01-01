Обезьянки (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Apflickorna
Драмы80 мин18+
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Сюжет
Когда Эмма встретила Кассандру, то между ними начались отношения, полные физических и психологических проблем. Эмма готова пойти на все ради того, чтобы усвоить правила игры. Когда все границы пройдены, то ставки повышаются. Однако Эмме сложно противостоять опьяняющему чувству полного контр�оля.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb