Wink
Детям
Обещанная принцесса
Актёры и съёмочная группа фильма «Обещанная принцесса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Обещанная принцесса»

Режиссёры

Иван Покорны

Иван Покорны

Ivan Pokorny
Режиссёр

Актёры

Марта Данцигерова

Марта Данцигерова

Marta Dancingerová
Актриса
Ян Цина

Ян Цина

Jan Cina
Актёр
Йитка Чванчарова

Йитка Чванчарова

Jitka Cvancarová
Актриса
Ондрей Коваль

Ондрей Коваль

Ondrej Koval
Актёр
Ян Плухар

Ян Плухар

Jan Plouhar
Актёр
Мартин Странский

Мартин Странский

Martin Stránsky
Актёр
Вацлав Выдра

Вацлав Выдра

Václav Vydra
Актёр

Сценаристы

Ива Прохазкова

Ива Прохазкова

Iva Procházková
Сценарист

Продюсеры

Катерина Онджейкова

Катерина Онджейкова

Katerina Ondrejková
Продюсер

Композиторы

Иржи Хайек

Иржи Хайек

Jiri Hajek
Композитор