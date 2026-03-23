Фильм О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря
2026, Tensei shitara Slime Datta Ken Movie 2: Soukai no Namida-hen
Аниме, Мультфильм18+
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О фильме
В подводном государстве Кайэн почитают бога-защитника — Водяного дракона. Когда-то люди скитались по свету в поисках мирной земли, и Водяной дракон даровал им спокойную жизнь и страну, в которой не было места конфликтам. Однако появились те, кто захотел нарушить это спокойствие, поэтому жрица по имени Юра, молящаяся погрузившемуся в долгий сон дракону, вынуждена отправиться на поверхность. В это время там как раз завершился праздник открытия страны в Темпесте, и Римуру с товарищами решили устроить себе недолгие, но приятные каникулы. Теперь же ради спасения Юры им предстоит погрузиться на дно.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЯКРежиссёр
Ясухито
Кикути
- МОАктриса
Михо
Окасаки
- КДАктёр
Коити
Домото
- ТЭАктёр
Такуя
Эгути
- АХАктриса
Андзу
Харуно
- РХАктриса
Рина
Хидака
- МИАктриса
Мао
Итимити
- ЮААктриса
Юрий
Аикава
- АКАктриса
Аяко
Кавасуми
- РКАктёр
Рюити
Кидзима
- ТКАктёр
Тикахиро
Кобаяси
- АКАктриса
Аканэ
Кумада
- РАктриса
Ринн
- ТМАктёр
Томоаки
Маэно
- МНАктриса
Манами
Нумакура
- СОАктриса
Саяка
Охара
- СОАктриса
Саори
Онъиси
- ХОАктёр
Хотю
Оцука
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- ССАктриса
Саяка
Сэнбонги
- КТАктёр
Кэнго
Таканаси
- РТАктриса
Риэ
Танака
- АТАктриса
Асуна
Томари
- МТАктриса
Мэгуми
Тоёгути
- КЮАктёр
Кодзи
Юса