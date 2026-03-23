О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря
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О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря

Фильм О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря

2026, Tensei shitara Slime Datta Ken Movie 2: Soukai no Namida-hen
Аниме, Мультфильм18+
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О фильме

В подводном государстве Кайэн почитают бога-защитника — Водяного дракона. Когда-то люди скитались по свету в поисках мирной земли, и Водяной дракон даровал им спокойную жизнь и страну, в которой не было места конфликтам. Однако появились те, кто захотел нарушить это спокойствие, поэтому жрица по имени Юра, молящаяся погрузившемуся в долгий сон дракону, вынуждена отправиться на поверхность. В это время там как раз завершился праздник открытия страны в Темпесте, и Римуру с товарищами решили устроить себе недолгие, но приятные каникулы. Теперь же ради спасения Юры им предстоит погрузиться на дно.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря»