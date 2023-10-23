О чем шумит река (фильм, 1958) смотреть онлайн
О фильме
Սահմանեմերձ գյուղի բնակիչ Աթանես Ղամբարյանը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին գերի է ընկել ու հայտնվել սահմանի մյուս կողմում՝ Թուրքիայում։ Նա երազում է վերադառնալ հայրենիք, որ Արաքս գետի մյուս ափին է։ Սահմանապահ Արմենը, որ սիրահարված է Ղամբարյանի դստերը՝ Սեդային, տեսնում է գետի մյուս ափին գտնվող Ղամբարյանին ու ճանաչում։ Ղամբարյանը գետն է նետվում, որ փրկի խեղդվող Փիրուզային, ու հայտնվում է մյուս ափին՝ հայրենիքում։
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ГМРежиссёр
Григорий
Мелик-Авакян
- ГНАктёр
Грачья
Нерсисян
- АААктёр
Авет
Аветисян
- ФДАктёр
Фрунзе
Довлатян
- ЛОАктриса
Лилия
Оганесян
- ЛТАктёр
Левон
Тухикян
- ВМАктриса
Верджалуйс
Мириджанян
- АААктриса
Амалия
Аразян
- ДМАктёр
Давид
Малян
- ЛЛАктёр
Лев
Лобов
- ОГАктёр
Олег
Герасимов
- РСПродюсер
Р.
Сароян
- Актёр дубляжа
Николай
Рыбников
- РБХудожник
Рафаэль
Бабаян
- АСХудожник
А.
Саркисян
- ЖВОператор
Жирайр
Варданян
- ААКомпозитор
Артемий
Айвазян