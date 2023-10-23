О чем шумит река
Wink
Фильмы
О чем шумит река
1958, О чем шумит река
Драма88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О чем шумит река (фильм, 1958) смотреть онлайн

О фильме

Սահմանեմերձ գյուղի բնակիչ Աթանես Ղամբարյանը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին գերի է ընկել ու հայտնվել սահմանի մյուս կողմում՝ Թուրքիայում։ Նա երազում է վերադառնալ հայրենիք, որ Արաքս գետի մյուս ափին է։ Սահմանապահ Արմենը, որ սիրահարված է Ղամբարյանի դստերը՝ Սեդային, տեսնում է գետի մյուս ափին գտնվող Ղամբարյանին ու ճանաչում։ Ղամբարյանը գետն է նետվում, որ փրկի խեղդվող Փիրուզային, ու հայտնվում է մյուս ափին՝ հայրենիքում։

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О чем шумит река»