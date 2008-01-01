Нью-Йорк, я люблю тебя (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Нью-Йорк, я люблю тебя
Мелодрамы99 мин0+
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Сюжет
Вслед за Парижем, фоном для новых короткометражных фильмов связанных одной вечной темой выбран не менее известный город, Нью-Йорк. Двенадцать пятиминутных фильмов о любви в том самом большом городе сняла плеяда известных режиссеров и актрис мирового кинематографа.
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