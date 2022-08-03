Няня с сюрпризом (фильм, 2009) смотреть онлайн

Осиротев, Клодия, не смотря на недостаток средств, решает начать новую жизнь. Она поступает в колледж и устраивается няней в богатую семью Джеймисонов. Кажется, всe налаживается, она преуспевает в учeбе, еe обожают в семье ребeнка и у неe появляется поклонник. Жизнь на подъeме, но однажды в дом Джеймисонов вламывается злоумышленник и совершает ограбление и убийство.

