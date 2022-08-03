Няня с сюрпризом (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, A Nanny's Secret
Триллер, Детектив90 мин12+
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О фильме
Осиротев, Клодия, не смотря на недостаток средств, решает начать новую жизнь. Она поступает в колледж и устраивается няней в богатую семью Джеймисонов. Кажется, всe налаживается, она преуспевает в учeбе, еe обожают в семье ребeнка и у неe появляется поклонник. Жизнь на подъeме, но однажды в дом Джеймисонов вламывается злоумышленник и совершает ограбление и убийство.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Дуглас
Джексон
- ХДАктриса
Хэйли
Дафф
- ДСАктриса
Джессика
Стин
- ЭДАктёр
Эрик
Джонсон
- ДКАктёр
Диллон
Кэйси
- СБАктёр
Стюарт
Бик
- АКАктёр
Алекс
Кардильо
- СГАктриса
Софи
Гендрон
- ШЛАктёр
Шон
Лоуренс
- ТБАктёр
Тайрон
Бенскин
- ККСценарист
Кристин
Конрадт
- СВПродюсер
Стефан
Водославски
- ТБПродюсер
Том
Берри
- ДОХудожник
Джонатан
Обин
- БСОператор
Билл
Ст. Джон