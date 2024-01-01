Ноймайер: Стеклянный зверинец
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Ноймайер: Стеклянный зверинец

Фильм Ноймайер: Стеклянный зверинец

2024, John Neumeier: Die Glasmenagerie
Драма18+
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О фильме

Мать тоскует о молодости, когда была окружена поклонниками и комфортом, вспоминает бросившего её мужа и срывается на детях. Сын мечтает о творчестве, а вынужден кормить семью, работая на фабрике. Дочь, ставшая инвалидом из-за пережитой в детстве болезни, замкнута, застенчива и неуклюжа и может лишь мечтать о возможности танцевать и любить. Тоску замученной бытом и неустроенностью семьи разрушает визит молодого человека — школьного приятеля сына.

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Страна
Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

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