Новый роман (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.12018, The New Romantic
Драма, Комедия78 мин18+
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О фильме
Студентка-журналистка Блейк переживает из-за нехватки романтики в своей жизни и волнуется из-за выпускных экзаменов. Ей в голову приходит гениальная идея – начать встречаться со взрослыми богатыми мужчинами, чтобы описать этот опыт и выиграть 50 тысяч долларов на конкурсе журналистов.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Актриса
Джессика
Барден
- ХЛАктриса
Хэйли
Лоу
- БДАктёр
Бретт
Дайер
- КМАктриса
Камила
Мендес
- ТШАктёр
Тимм
Шарп
- ЭДАктёр
Эван
Джогиа
- АМАктриса
Айви
Мэтисон
- ЕЛАктриса
Ева
Линк
- ГОАктёр
Грег
Ованессян
- ВБАктёр
Винни
Беннетт
- ДБПродюсер
Джонатан
Бронфман
- ДРПродюсер
Джейсон
Росс Джаллет
- МРПродюсер
Майкл
Рисли
- МАПродюсер
Мишель
Аселтин
- КАМонтажёр
Кристин
Армстронг
- МРОператор
Майкл
Роберт МакЛафлин