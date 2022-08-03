Новый роман
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Новый роман

Новый роман (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.12018, The New Romantic
Драма, Комедия78 мин18+

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О фильме

Студентка-журналистка Блейк переживает из-за нехватки романтики в своей жизни и волнуется из-за выпускных экзаменов. Ей в голову приходит гениальная идея – начать встречаться со взрослыми богатыми мужчинами, чтобы описать этот опыт и выиграть 50 тысяч долларов на конкурсе журналистов.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb