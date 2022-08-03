Студентка-журналистка Блейк переживает из-за нехватки романтики в своей жизни и волнуется из-за выпускных экзаменов. Ей в голову приходит гениальная идея – начать встречаться со взрослыми богатыми мужчинами, чтобы описать этот опыт и выиграть 50 тысяч долларов на конкурсе журналистов.

