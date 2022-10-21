Фантастический боевик из Германии о восставшем искусственном интеллекте, который грозит уничтожить все человечество. Масштабное внедрение в быт умных роботов привело к плачевным последствиям. Машины ополчились против людей и истребили многих из них. Не желая повторить судьбу своих товарищей, солдат Томаш бежит с поля боя и укрывается в заброшенном особняке. Там он встречает Лилю – единственную выжившую из группы сопротивления. Мужчина и женщина объединяются, чтобы дать отпор роботам-убийцам. Вот только разговаривать Лиле и Томашу крайне нежелательно – машины обучены распознавать малейшие вибрации человеческого голоса и нападут на героев, едва услышав. Удастся ли последним выжившим прекратить восстание искусственного интеллекта, смотрите в фильме «Новый мировой порядок» на Wink.

