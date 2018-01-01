WinkДетямНовые приключения СтичаАктёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения Стича»
Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения Стича»
Режиссёры
Актёры
АктрисаLilo
Дэйви ЧейзDaveigh Chase
АктёрStitch
Крис СандерсChris Sanders
АктрисаNani
Тиа КарререTia Carrere
АктёрJumba
Дэвид Огден СтайерзDavid Ogden Stiers
АктёрPleakley
Кевин МакдональдKevin McDonald
АктёрCobra Bubbles
Винг РеймзVing Rhames
АктёрDavid Kawena
Ди Брэдли БейкерDee Bradley Baker
АктёрCaptain Gantu
Кевин Майкл РичардсонKevin Michael Richardson
АктёрDr. Hämsterviel
Джефф БеннеттJeff Bennett
АктёрHawaiian Man