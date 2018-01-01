Wink
Новые приключения Стича
Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения Стича»

Режиссёры

Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Режиссёр

Актёры

Дэйви Чейз

Daveigh Chase
АктрисаLilo
Крис Сандерс

Chris Sanders
АктёрStitch
Тиа Каррере

Tia Carrere
АктрисаNani
Дэвид Огден Стайерз

David Ogden Stiers
АктёрJumba
Кевин Макдональд

Kevin McDonald
АктёрPleakley
Винг Реймз

Ving Rhames
АктёрCobra Bubbles
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрDavid Kawena
Кевин Майкл Ричардсон

Kevin Michael Richardson
АктёрCaptain Gantu
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрDr. Hämsterviel
Кори Бертон

Corey Burton
АктёрHawaiian Man

Сценаристы

Джесс Винфилд

Jess Winfield
Сценарист
Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Сценарист

Продюсеры

Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Продюсер
Наташа Копп

Natasha Kopp
Продюсер

Актёры дубляжа

Елизавета Чабан

Актриса дубляжа
Николай Колев

Актёр дубляжа
Александра Кожевникова

Актриса дубляжа
Валерий Никитенко

Актёр дубляжа
Валерий Захарьев

Актёр дубляжа