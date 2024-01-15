Новые приключения Пса и его друзей (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Новые приключения Пса и его друзей
Новые приключения Пса и его друзей
9.01990, Rock-A-Doodle
Мультфильм, Мюзикл71 мин0+

О фильме

Каждое утро петух Шантеклер будил своей песней солнце. Это очень не нравилось злому филину по прозвищу Великий Герцог, ненавидевшему свет и любившему ночную тьму.

Одним прекрасным утром, когда Шантеклер дрался с другим петухом, солнце взошло без его песни. И тогда опозоренный певец покинул родную ферму, чтобы найти счастье в большом городе.

И тут же солнце перестало всходить, а над землей нависли огромные черные тучи. Великий Герцог уже празднует победу, но обитатели фермы во главе с пушистым белым котенком Эдмондом отправляются в рискованное путешествие в надежде найти Шантеклера и вернуть украденное солнце…

Страна
Ирландия, Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb