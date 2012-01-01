Новые приключения пчелки Майи. Танцы с Пчелами (фильм, 2012) смотреть онлайн

Трудно идет обучение Майи Танцу пчeл, помогающему выбрать правильное направление при поисках пыльцы. Флип старается ей помочь, и благодаря его урокам, Майя покажет главной пчеле новую поляну цветов, которая поможет накормить весь улей.



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