Новости с планеты Марс (фильм, 2016) смотреть онлайн

Филипп Марс работает айтишником, мечтает о космосе, и его все достали! Дети считают лузером, сестра — занудой, и даже призраки умерших родителей подшучивают над ним. Все меняется с появлением смешного и немного опасного коллеги Жерома. Вместе со своей пассией, сбежавшей из психиатрической клиники, они перевернут дом и жизнь Филиппа с ног на голову, заразят его романтичным бредом и заставят впервые в жизни совершить настоящий поступок — похлеще полета на Марс.

