6.32016, Новости с планеты Марс
Драма, Комедия97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Новости с планеты Марс (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Филипп Марс работает айтишником, мечтает о космосе, и его все достали! Дети считают лузером, сестра — занудой, и даже призраки умерших родителей подшучивают над ним. Все меняется с появлением смешного и немного опасного коллеги Жерома. Вместе со своей пассией, сбежавшей из психиатрической клиники, они перевернут дом и жизнь Филиппа с ног на голову, заразят его романтичным бредом и заставят впервые в жизни совершить настоящий поступок — похлеще полета на Марс.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb