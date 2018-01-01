Новая жизнь Аманды
Wink
Фильмы
Новая жизнь Аманды

Новая жизнь Аманды (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Amanda
Драмы99 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Двадцатилетний парижанин Давид живет беззаботно и весело, порхая между случайными романами. Как вдруг его старшая сестра погибает, и на плечи «молодого повесы» ложится забота о юной племяннице Аманде. Сумеет ли Давид повзрослеть, стать ответственным и помочь девочке пережить боль утраты?

Новая жизнь Аманды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb