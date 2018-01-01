Новая жизнь Аманды (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Amanda
Драмы99 мин12+
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Сюжет
Двадцатилетний парижанин Давид живет беззаботно и весело, порхая между случайными романами. Как вдруг его старшая сестра погибает, и на плечи «молодого повесы» ложится забота о юной племяннице Аманде. Сумеет ли Давид повзрослеть, стать ответственным и помочь девочке пережить боль утраты?
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb