Ночной дозор (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Специальные агенты ООН Майк Грэм и Сабрина Карвер расследуют самое громкое преступление в мире искусства — кражу бесценной картины Рембрандта «Ночной дозор». Улики ведут их из Амстердама в Гонконг, где агенты не только выходят на след похитителей, но и раскрывают масштабный заговор междуна�родного преступника Мартина Шредера.



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