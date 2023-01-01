Ночной дозор (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Ночной дозор
Боевики94 мин18+
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Сюжет
Специальные агенты ООН Майк Грэм и Сабрина Карвер расследуют самое громкое преступление в мире искусства — кражу бесценной картины Рембрандта «Ночной дозор». Улики ведут их из Амстердама в Гонконг, где агенты не только выходят на след похитителей, но и раскрывают масштабный заговор междуна�родного преступника Мартина Шредера.
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