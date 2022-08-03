Ночная жизнь
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Ночная жизнь

Ночная жизнь (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, Nightlife
Мелодрама, Комедия110 мин18+

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О фильме

У бармена по имени Майло есть меньше суток, чтобы вернуть долг криминальному авторитету, который занял ему круглую сумму на открытие собственного заведения. Ситуация осложняется тем, что у парня назначено свидание с девушкой мечты, которая уезжает в США на следующий день. Как быть Майло?

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb