Ночная жизнь (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, Nightlife
Мелодрама, Комедия110 мин18+
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О фильме
У бармена по имени Майло есть меньше суток, чтобы вернуть долг криминальному авторитету, который занял ему круглую сумму на открытие собственного заведения. Ситуация осложняется тем, что у парня назначено свидание с девушкой мечты, которая уезжает в США на следующий день. Как быть Майло?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СФРежиссёр
Симон
Ферхоэвен
- ДЛАктёр
Джулиан
Лооман
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- ФЛАктёр
Фредерик
Лау
- НОАктёр
Николас
Офчарек
- ПРАктриса
Полина
Рожински
- СФАктёр
Симон
Ферхоэвен
- КдАктриса
Кристина
ду Рего
- ККАктриса
Каро
Культ
- ШХАктёр
Штефан
Хорнунг
- СЮАктёр
Стеффен
Юнг
- СФСценарист
Симон
Ферхоэвен
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- МВПродюсер
Макс
Видеман
- ЙХОператор
Йо
Хайм
- ТДКомпозитор
Таи
Джейсон