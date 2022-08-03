Ночь живых мертвецов: Начало (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Night of the Living Dead: Origins 3D
Ужасы, Триллер84 мин18+
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О фильме
Джеральд Товар заведует похоронной конторой, перешедшей к нему от отца. По наследству ему достался не только семейный бизнес, но и плоды тeмных отцовских делишек — несколько оживших трупов, которых Джеральд втайне от безалаберного персонала запер в крематории. Вынашивая на личных мертвецов далеко идущие планы, Джеральд решает посвятить в них своего проблемного братца Гарольда.
Рейтинг
2.9 КиноПоиск
3.1 IMDb
- ДБРежиссёр
Джефф
Бродстрит
- ЭДАктёр
Эндрю
Дивофф
- ДКАктёр
Джеффри
Комбс
- СЛАктриса
Сара
Ливинг
- РСАктриса
Робин
Сидни
- АЧАктёр
Адам
Чэмберс
- СТАктёр
Скотт
Томсон
- МБАктриса
Мелисса
Бэйли
- ДДАктриса
Денис
Дафф
- РОАктриса
Ронда
Олдрич
- МСАктёр
Марк
Сайкс
- ДБСценарист
Джефф
Бродстрит
- ДБПродюсер
Джефф
Бродстрит
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дивофф
- МДПродюсер
Майкл
Двайер
- ЛГПродюсер
Лоуренс
Гринштейн
- ПГХудожник
Пол
Гринштейн
- ДБМонтажёр
Джефф
Бродстрит
- ЭПОператор
Эндрю
Парк
- ДБКомпозитор
Джейсон
Брандт