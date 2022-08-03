Ночь живых мертвецов: Начало (фильм, 2011) смотреть онлайн

Джеральд Товар заведует похоронной конторой, перешедшей к нему от отца. По наследству ему достался не только семейный бизнес, но и плоды тeмных отцовских делишек — несколько оживших трупов, которых Джеральд втайне от безалаберного персонала запер в крематории. Вынашивая на личных мертвецов далеко идущие планы, Джеральд решает посвятить в них своего проблемного братца Гарольда.

