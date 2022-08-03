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Ночь живых мертвецов: Начало

Ночь живых мертвецов: Начало (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Night of the Living Dead: Origins 3D
Ужасы, Триллер84 мин18+

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О фильме

Джеральд Товар заведует похоронной конторой, перешедшей к нему от отца. По наследству ему достался не только семейный бизнес, но и плоды тeмных отцовских делишек — несколько оживших трупов, которых Джеральд втайне от безалаберного персонала запер в крематории. Вынашивая на личных мертвецов далеко идущие планы, Джеральд решает посвятить в них своего проблемного братца Гарольда.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

2.9 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь живых мертвецов: Начало»