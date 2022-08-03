Ночь возвращения (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный фильм о том, как выживает и трансформируется искусство в тяжелые времена. «Ночь возвращения» — это хроника долгожданного камбэка постановок в театре Делакорте под открытым небом в знаменитом Центральном парке города Нью-Йорк. Вынужденный перерыв был вызван ковидом и погодными условиями. На примере современной версии комедии «Веселые жены Виндзора» Шекспира, где весь каст полностью состоит из темнокожих актеров и актрис, создатели фильма исследуют сложные расовые вопросы. Смотрите фильм «Ночь возвращения» в подписке Amediateka на Wink.

