Ночь весны
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь весны»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь весны»

Режиссёры

Вадим Курчевский

Режиссёр

Актёры

Юрий Каюров

Актёрозвучка

Сценаристы

Алексей Студзинский

Сценарист

Продюсеры

Лидия Варенцова

Продюсер

Художники

В. Алисов

Художник
И. Файман

Художник
Г. Студеникина

Художница

Монтажёры

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Владимир Сидоров

Оператор

Композиторы

Шандор Каллош

Композитор