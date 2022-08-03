Ночь страха. Противостояние (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Кора Фишер приходит в себя на больничной койке и понимает, что из еe памяти стeрлись последние десять лет. На неe ведут охоту полицейские Техаса и кровожадная банда психопатов в масках, которой руководит некий Хайд. Параллельно с борьбой за жизнь она пытается найти ответ на главные вопросы — кто она на самом деле и что с ней произошло?
Рейтинг
3.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Даллас
Бёрджесс
- КПАктриса
Келси
Прибильски
- ЧЛАктёр
Чип
Ллоренс
- ЭЛАктриса
Эви
Лэйк
- ДРАктриса
Диана
Роуз
- ДМАктёр
Дэнни
Мэйсон
- ДНАктёр
Даррел
Н. Митчелл
- ЭКАктриса
Эшли
Комптон
- ДРАктёр
Дж.Т.
Роулэнд
- АДАктёр
Адам
Дункан
- ПШАктриса
Пегги
Шотт
- ДБСценарист
Даллас
Бёрджесс
- ИНСценарист
Иэн
Нелиг
- ДБПродюсер
Даллас
Бёрджесс
- РДПродюсер
Робб
Джейкобсон
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ЙВКомпозитор
Йонас
Викстранд