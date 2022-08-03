Ночь страха. Противостояние
Wink
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Ночь страха. Противостояние
6.52019, Hyde
Триллер91 мин18+

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Ночь страха. Противостояние (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Кора Фишер приходит в себя на больничной койке и понимает, что из еe памяти стeрлись последние десять лет. На неe ведут охоту полицейские Техаса и кровожадная банда психопатов в масках, которой руководит некий Хайд. Параллельно с борьбой за жизнь она пытается найти ответ на главные вопросы — кто она на самом деле и что с ней произошло?

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь страха. Противостояние»