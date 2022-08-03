Кора Фишер приходит в себя на больничной койке и понимает, что из еe памяти стeрлись последние десять лет. На неe ведут охоту полицейские Техаса и кровожадная банда психопатов в масках, которой руководит некий Хайд. Параллельно с борьбой за жизнь она пытается найти ответ на главные вопросы — кто она на самом деле и что с ней произошло?

