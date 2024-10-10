Ниже нас (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Нелегалы из Мексики соглашаются сделать ремонт на участке богатой американской семьи, но попадают в смертельную ловушку. Фильм «Ниже нас» — сатирический триллер о социальном неравенстве и борьбе за выживание.



Алехандро и Мемо — братья-мексиканцы, прибывшие в США в поисках лучшей жизни. Статус нелегалов мешает найти работу, но однажды им удается договориться с богатой американкой Лиз о том, чтобы сделать ремонт гостевого домика за хороший гонорар. В команде с двумя другими мексиканцами они берутся за дело, не сильно задумываясь, почему вокруг участка установлен электрический забор, а на перфораторе остались следы крови. Вечером все четверо хотят пойти домой, но Лиз с мужем не собираются им платить — у хозяев гораздо более жестокие планы на бесправных рабочих, которых никто не будет искать.



Смогут ли братья выбраться из западни, расскажет триллер «Ниже нас» 2019 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

