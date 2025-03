Nirvana - Live at Reading (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Этот концерт занял первое место в рейтинге «100 концертов, которые потрясли мир» журнала Kerrang. В голосовании NME Awards фанаты назвали его «Самым великим концертом Nirvana». 30 августа 1992 года стало переломным моментом в истории рок-музыки. Хотя в основе концерта были почти все песни из альбома Nevermind, стоит также отметить ранние исполнения трех еще не записанных песен, которые выйдут только 2 года спустя в альбоме In Utero: All Apologies, Dumb и впервые исполненная композиция Tourettes. В сет-лист, охватывающий все периоды творчества группы, вошли дебютный альбом 1989 года Sub Pop, альбом Bleach и треки Blew, About A Girl, School, Negative Creep, первый сингл Love Buzz и даже более ранние песни середины 80-х, такие как Spank Thru.



Nirvana - Live at Reading смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.