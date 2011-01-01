Nina Simone - Live in Montreux 1976 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Непреходящий образ Нины Симон — резкой, радикальной и серьезной художницы. Но на сцене джазового фестиваля в Монтрё в 1976 году, одетая в облегающее черное платье с коротко остриженными волосами, Симона выглядела иначе, чем та, которой ее помнят. Виртуозная пианистка, которая обычно заставляла публику есть из рук, казалась пугливой и потерянной.



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