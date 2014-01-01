Никсон о Никсоне (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Nixon by Nixon: In His Own Words
Документальный69 мин18+
О фильме
Документальный фильм обладателя «Эмми», режиссера Питера Кунхардта – создателя известных проектов о Линкольне и Уоррене Баффетте. Картина рассказывает о Ричарде Никсоне, тридцать седьмом и единственном президенте США, покинувшем Белый дом раньше срока в результате импичмента, из-за знаменитого скандала «Уотергейт». В основе фильма рассекреченные тайные магнитофонные записи, сделанные Никсоном в 1971-73 годах. Смотрите фильм «Никсон о Никсоне» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb