Новые приключения веселого и отважного олененка Нико, мечтающего, как и его легендарный отец, стать летающим оленем в упряжке Санта-Клауса. Вместе со своими друзьямит Нико с нетерпением ждет Санту. Но тот снова попадает в невероятную историю. Неужели дети останутся без подарков?

