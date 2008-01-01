Nightwish - Live at The Enmore Theatre (фильм, 2008) смотреть онлайн

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Финны Nightwish - одна из главных мировых симфо-метал-групп с женским вокалом. Первой вокалисткой была Тарья Турунен, нынешняя - голландка Флор Янсен, а данный концерт в Сиднее запечатлел эру шведки Аннет Ользон в группе. Больше зрелищных концертов - на канале iConcerts HD на кнопке 948



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