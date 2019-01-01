Невиновен (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Невиновен
Драмы, Боевики74 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Айтеч, бывший сотрудник спецслужб, вернувшись на родину на Кавказ, работает егерем в горах. Он уговаривает брата отправить племянника Азамата на учебу в Москву, где он сам учился в свое время, для получения достойного образования, но юношу убивают. Съедаемый чувством собственной вины за случи�вшееся и движимый желанием всего рода — найти и наказать виновного, он отправляется в столицу… За что убили юношу? Как его убийца превратился из славного мальчика в жестокого зверя? Как должен поступить дядя: в соответствии с древними традициями кровной мести, по закону или по совести?..
Невиновен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- АЕРежиссёр
Андзор
Емкуж
- АХАктёр
Ахмед
Хамурзов
- ТКАктёр
Тимур
Кетенчиев
- ЖТАктриса
Жанетта
Тхашугоева
- ТДАктриса
Татьяна
Дрожжина
- КШАктёр
Кантемир
Шипшев
- АПАктёр
Артур
Проскурин
- КХАктёр
Каншоуби
Хашев
- ЗДАктёр
Замир
Дышеков
- АНАктёр
Аскер
Налоев
- ВКАктёр
Валентин
Камергоев
- АЕСценарист
Андзор
Емкуж
- РХСценарист
Ратмир
Хакулов
- ЮШСценарист
Юрий
Шидов
- АЕПродюсер
Андзор
Емкуж
- Продюсер
Алексей
А. Петрухин
- АШПродюсер
Арсен
Шумахов
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Счастный
- ХПХудожник
Хасанби
Пшихачев
- ЛТХудожница
Леона
Темиржанова
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- ДГМонтажёр
Денис
Гуляр
- АГМонтажёр
Александр
Гусев
- РХОператор
Ратмир
Хакулов
- АКОператор
Аскер
Кармоков
- ИТОператор
Ислам
Тлупов
- МПКомпозитор
Марат
Паритов