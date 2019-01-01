Невиновен (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Айтеч, бывший сотрудник спецслужб, вернувшись на родину на Кавказ, работает егерем в горах. Он уговаривает брата отправить племянника Азамата на учебу в Москву, где он сам учился в свое время, для получения достойного образования, но юношу убивают. Съедаемый чувством собственной вины за случи�вшееся и движимый желанием всего рода — найти и наказать виновного, он отправляется в столицу… За что убили юношу? Как его убийца превратился из славного мальчика в жестокого зверя? Как должен поступить дядя: в соответствии с древними традициями кровной мести, по закону или по совести?..



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