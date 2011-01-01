Невидимая (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

История 21-летней Жозефины «Файн», начинающей актрисы. Для такой профессии героиня очень застенчива, стеснительна и неуверенна в себе. Вместе с тем, к ее большому удивлению, известный театральный режиссер Каспар Фридман предлагает ей главную роль в новой постановке. Речь идет о роли Камиллы, э�кстраверта, сексуально требовательной, но очень хрупкой личности.



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