Невидимая
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Невидимая

Невидимая (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Die Unsichtbare
Драмы108 мин18+

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Сюжет

История 21-летней Жозефины «Файн», начинающей актрисы. Для такой профессии героиня очень застенчива, стеснительна и неуверенна в себе. Вместе с тем, к ее большому удивлению, известный театральный режиссер Каспар Фридман предлагает ей главную роль в новой постановке. Речь идет о роли Камиллы, экстраверта, сексуально требовательной, но очень хрупкой личности.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимая»

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