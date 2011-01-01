Невидимая (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Die Unsichtbare
Драмы108 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История 21-летней Жозефины «Файн», начинающей актрисы. Для такой профессии героиня очень застенчива, стеснительна и неуверенна в себе. Вместе с тем, к ее большому удивлению, известный театральный режиссер Каспар Фридман предлагает ей главную роль в новой постановке. Речь идет о роли Камиллы, э�кстраверта, сексуально требовательной, но очень хрупкой личности.
Невидимая смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- КШРежиссёр
Кристиан
Швохов
- СФАктриса
Стине
Фишер Кристенсен
- УНАктёр
Ульрих
Нётен
- ДМАктриса
Дагмар
Манцель
- КДАктриса
Кристина
Дрехслер
- РЦАктёр
Рональд
Церфельд
- Актриса
Анна
Мария Мюэ
- УМАктёр
Ульрих
Маттес
- МВАктёр
Маттиас
Вейденхёфер
- ГЛАктриса
Гудрун
Ландгребе
- КХАктриса
Коринна
Харфух
- ХШСценарист
Хайди
Швохов
- КШСценарист
Кристиан
Швохов
- ЙЛПродюсер
Йохен
Лаубе
- ФМПродюсер
Фабиан
Маубах
- ЙКМонтажёр
Йенс
Клюбер
- ФЛОператор
Франк
Ламм