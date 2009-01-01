Невеста любой ценой (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой — удачливый бизнесмен и гениальный сердцеед, хорошо изучивший женскую психологию. Чтобы заслужить повышение по службе, он вступает в контакт с опасным бизнесменом с криминальным прошлым. Но во время переговоров, не сдержав темперамента, легко соблазняет его подругу, а выходя о�т нее утром, попадается на глаза шоферу бизнесмена. Теперь ему грозит серьезная опасность, если, конечно, он не сумеет обеспечить себе алиби в виде невесты. Любой ценой.



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