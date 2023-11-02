Неудержимые (в переводе Гоблина) (фильм, 2023) смотреть онлайн

Звездный боевик Сильвестра Сталлоне об отряде самых лучших наемников мира — в правильном переводе Гоблина. «Неудержимые» — отряд элитных бойцов под предводительством Барни Росса, продающий свои услуги богатейшим людям мира. Они не связаны идеологией и моралью, а их главная цель — набить собственные кошельки. Все меняется, когда Росс и его наемники берутся за новое задание — свергнуть генерала Гарзу, коварного диктатора на одном из островов Мексиканского залива. Очень скоро становится понятно, что Гарза — лишь пешка в сложной игре бывшего агента ЦРУ Джеймса Монро, который и становится главной целью наемников. Любимые герои боевиков объединяются в картине «Неудержимые» — фильм 2010 года в переводе и озвучке Гоблина можно смотреть в хорошем качестве на Wink.

