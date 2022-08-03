Несломленный: Путь к искуплению (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.92018, Unbroken: Path to Redemption
Драма, Биография94 мин18+
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О фильме
Луи Замперини, спортсмен и герой войны, попавший в плен к японцам, возвращается в Калифорнию, где его ждет борьба с посттравматическим синдромом. Героя преследуют ночные кошмары, обуревает ярость, горечь и сильная депрессия. Жена убеждает его присоединиться к евангелизационной кампанию Билли Грэма.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СКАктёр
Сэмюэл
К. Хант
- МПАктриса
Мерритт
Паттерсон
- БКАктёр
Бобби
Кампо
- ДСАктёр
Дэвид
Сакурай
- Актёр
Винченцо
Амато
- МИАктриса
Маддалена
Искьяле
- Актриса
Джианна
Саймон
- ЭИАктриса
Эли
Игл
- УГАктёр
Уилл
Грэхэм
- ЭКАктёр
Эндрю
Колдуэлл
- РФСценарист
Ричард
Фриденберг
- КХСценарист
Кен
Хиксон
- ЛХСценарист
Лора
Хилленбранд
- Продюсер
Мэттью
Баэр
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- СГПродюсер
Синтия
Гэррис
- БУПродюсер
Брюс
Уэйн Гиллис
- ДКХудожница
Дайан
Крук
- ЗПОператор
Зоран
Попович
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс