Несломленный: Путь к искуплению
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Несломленный: Путь к искуплению

Несломленный: Путь к искуплению (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Unbroken: Path to Redemption
Драма, Биография94 мин18+

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О фильме

Луи Замперини, спортсмен и герой войны, попавший в плен к японцам, возвращается в Калифорнию, где его ждет борьба с посттравматическим синдромом. Героя преследуют ночные кошмары, обуревает ярость, горечь и сильная депрессия. Жена убеждает его присоединиться к евангелизационной кампанию Билли Грэма.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несломленный: Путь к искуплению»