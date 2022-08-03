Луи Замперини, спортсмен и герой войны, попавший в плен к японцам, возвращается в Калифорнию, где его ждет борьба с посттравматическим синдромом. Героя преследуют ночные кошмары, обуревает ярость, горечь и сильная депрессия. Жена убеждает его присоединиться к евангелизационной кампанию Билли Грэма.

