Несломленные (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Цена успеха и путь к мечте: документальный фильм о спортсменах в одном из самых красивых видов спорта.



Зрители посмотрят на фигурное катание глазами четырех профессиональных фигуристов. Наталья Забияко и Александр Энберт, Тимоти ЛеДюк и Эшли Кейн-Гриббл — обе эти пары объединяет прославленный тренер Нина Мозер. Под ее руководством партнеры учатся, трудятся и идут к победе. Много ошибок и поражений было на пути каждого из них к заветному пьедесталу. Четверо спортсменов рассказывают личные, пробирающие до глубины души истории о терниях фигурного катания.



Как фигуристам удается достичь успеха и на какие жертвы приходится идти? Узнайте, посмотрев спортивную документальную ленту «Несломленные» — фильм доступен онлайн на портале Wink.

