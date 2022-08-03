Несломленные (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
7.52020, Unbroken
Документальный94 мин12+
О фильме
Цена успеха и путь к мечте: документальный фильм о спортсменах в одном из самых красивых видов спорта.
Зрители посмотрят на фигурное катание глазами четырех профессиональных фигуристов. Наталья Забияко и Александр Энберт, Тимоти ЛеДюк и Эшли Кейн-Гриббл — обе эти пары объединяет прославленный тренер Нина Мозер. Под ее руководством партнеры учатся, трудятся и идут к победе. Много ошибок и поражений было на пути каждого из них к заветному пьедесталу. Четверо спортсменов рассказывают личные, пробирающие до глубины души истории о терниях фигурного катания.
Как фигуристам удается достичь успеха и на какие жертвы приходится идти? Узнайте, посмотрев спортивную документальную ленту «Несломленные» — фильм доступен онлайн на портале Wink.
СтранаРоссия, Япония, Эстония
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.4 IMDb