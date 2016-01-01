Нерв (фильм, 2016) смотреть онлайн

Динамичный триллер об онлайн-игре с экстремальными заданиями на выживание. В главных ролях Эмма Робертс и Дэйв Франко.



Школьница Ви оказывается участницей известной игры под названием «Нерв», где игроки за неплохое денежное вознаграждение выполняют задания, придуманные зрителями. Для девушки это становится единственным шансом оплатить обучение в университете мечты. Постепенно она преодолевает свою скромность и застенчивость и становится одной из наиболее популярных участниц, готовых на все ради победы. Объединившись с более опытным игроком по имени Иэн, Ви еще глубже погружается в опасный мир «Нерва». Ставки растут, и игроки осознают, что выйти из игры не так просто, как кажется.



