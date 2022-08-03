Нерка. Рыба красная
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Нерка. Рыба красная

Нерка. Рыба красная (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.82020, Нерка. Рыба красная
Документальный50 мин6+

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О фильме

Дикий лосось юга Камчатки — озерновская нерка — создаeт здесь рай. Немыслимое изобилие пищи для всех животных и птиц полуострова, источник сверхдоходов для человека. Это неисчерпаемый ресурс, который кормит миллионы людей, возрождаясь каждый год. Нерка, ничего не забирая, даeт возможность процветать всему живому.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb