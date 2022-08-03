Нерка. Рыба красная (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.82020, Нерка. Рыба красная
Документальный50 мин6+
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О фильме
Дикий лосось юга Камчатки — озерновская нерка — создаeт здесь рай. Немыслимое изобилие пищи для всех животных и птиц полуострова, источник сверхдоходов для человека. Это неисчерпаемый ресурс, который кормит миллионы людей, возрождаясь каждый год. Нерка, ничего не забирая, даeт возможность процветать всему живому.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb