Нерка. Рыба красная (фильм, 2020) смотреть онлайн

Дикий лосось юга Камчатки — озерновская нерка — создаeт здесь рай. Немыслимое изобилие пищи для всех животных и птиц полуострова, источник сверхдоходов для человека. Это неисчерпаемый ресурс, который кормит миллионы людей, возрождаясь каждый год. Нерка, ничего не забирая, даeт возможность процветать всему живому.

