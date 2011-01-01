Неприкасаемые (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю прогремевшей в начале 70-х на всю Францию банды, орудовавшей в 1967-1974 годах в окрестностях Лиона. Еe отличительной чертой при грабежах была чистая и бескровная работа без лишнего насилия. Детство Эдмонда Видаля прошло в нищете в цыганском таборе. Но он знает, что такое истинные семейные ценности и преданная дружба. Он всегда держит своe слово, даже если даeт его своему врагу. Он верный муж и настоящий друг, готовый всегда помочь в беде. И он не любит проливать кровь зря.



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