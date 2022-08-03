7.42021, Zoey's Extraordinary Christmas
Мюзикл, Фэнтези95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Необыкновенное Рождество Зои (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Полнометражный фильм о рождественских приключениях главной героини сериала «Необыкновенный плейлист Зои». Она, впрочем, не очень-то рада праздникам. Зои не ощущает волшебства момента, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- СЭАктёр
Скайлар
Эстин
- АНАктёр
Алекс
Ньюэлл
- ДКАктёр
Джон
Кларенс Стюарт
- ЭЛАктёр
Эндрю
Лидз
- ЭЛАктриса
Элис
Ли
- МТАктёр
Майкл
Томас Грант
- КТАктёр
Капиль
Талвакар
- БПАктриса
Бернадетт
Питерс
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- ОУСценарист
Остин
Уинсберг
- СЛСценарист
Сэм
Лэйборн
- СМСценарист
Саманта
Монтгомери
- МГПродюсер
Мишель
Греко
- ББКомпозитор
Бо
Бодди