Необыкновенное Рождество Зои (фильм, 2021) смотреть онлайн

Полнометражный фильм о рождественских приключениях главной героини сериала «Необыкновенный плейлист Зои». Она, впрочем, не очень-то рада праздникам. Зои не ощущает волшебства момента, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.


