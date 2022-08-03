Необыкновенное Рождество Зои (фильм, 2021) смотреть онлайн

Необыкновенное Рождество Зои
Необыкновенное Рождество Зои
7.42021, Zoey's Extraordinary Christmas
Мюзикл, Фэнтези95 мин18+

О фильме

Полнометражный фильм о рождественских приключениях главной героини сериала «Необыкновенный плейлист Зои». Она, впрочем, не очень-то рада праздникам. Зои не ощущает волшебства момента, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Фэнтези
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb