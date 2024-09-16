Ненасытные люди (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Полицейский-новичок случайно убивает невинную женщину, в доме которой спрятан миллион долларов. «Ненасытные люди» (2024) — черная комедия в духе «Фарго» с Джозефом Гордоном-Левиттом, Химешем Пателем и Лили Джеймс.



Полицейский Уилл вместе с женой переезжает в небольшой городок на Восточном побережье, где надеется устроить тихую и спокойную жизнь для будущего ребенка. Новый напарник Терри предупреждает: главное правило у местной полиции — никого не убивать без крайней надобности. К сожалению, на первом же вызове Уилл нарушает единственное табу, случайно прикончив самую богатую женщину города. Когда на место преступления приезжает Терри, он находит миллион долларов наличными, и полицейские решают оставить деньги себе, переложив вину на выдуманного грабителя. Вот только эта сумма предназначалась для киллера, которого нанял муж погибшей, чтобы расправиться с супругой. И чем дальше, тем сложнее двум незадачливым копам выйти сухими из воды.



Будут ли в этой игре победители, расскажут «Ненасытные люди» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

