Ненастоящая девочка (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Ненастоящая девочка
Мультфильм7 мин0+

О фильме

Мультфильм по мотивам сказки Нины Гернет из анимационного журнала «Веселая карусель», перезапущенного в 2013 году. Пожилой лыжник встречает в лесу перепуганного зайца, который пытается скрыться от волка. Дедушка решает помочь зверьку и одевает его в шубку, купленную для внучки на Новый год.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb