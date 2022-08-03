Ненастоящая девочка (фильм, 2013) смотреть онлайн

Мультфильм по мотивам сказки Нины Гернет из анимационного журнала «Веселая карусель», перезапущенного в 2013 году. Пожилой лыжник встречает в лесу перепуганного зайца, который пытается скрыться от волка. Дедушка решает помочь зверьку и одевает его в шубку, купленную для внучки на Новый год.

