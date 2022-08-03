Нелла: Отважная принцесса. Поход сэра Блэйна за наклейками|Большой день Тринкет (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Девочка Нелла хочет стать самым настоящим рыцарем, наделенной силой и отвагой. Этим Нелла отличается от многих других девочек и тем более принцесс, ведь она хочет защищать своe королевство и граждан от различных недругов и опасностей.
СтранаИрландия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
5.2 IMDb
Актёры и съёмочная группа фильма «Нелла: Отважная принцесса. Поход сэра Блэйна за наклейками|Большой день Тринкет»
- ДДРежиссёр
Джили
Долев
- СХАктриса
Саманта
Хан
- АГАктриса
Акира
Гольц
- МГАктёр
Мэттью
Гамли
- КШАктриса
Кортни
Шоу
- КФАктёр
Коби
Фрумер
- МГАктёр
Мика
Гюрсой
- МГАктёр
Мика
Гюрсой
- ЭЛАктриса
Элисон
Ли Розенфельд
- АКАктриса
Алекс
Ковингтон
- РБАктриса
Ривки
Бенч
- КРСценарист
Кристин
Риччи
- КДСценарист
Кевин
Дель Агилья
- ДНСценарист
Джим
Нолан
- ЛБХудожница
Линда
Бек
- АдМонтажёр
Алессандро
де Кристофаро
- ММКомпозитор
Мэтт
Махаффей