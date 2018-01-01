Wink
Нелла: Отважная принцесса. Оркестр принцессы Неллы|Игры Блейна
Актёры и съёмочная группа фильма «Нелла: Отважная принцесса. Оркестр принцессы Неллы|Игры Блейна»

Режиссёры

Джили Долев

Gili Dolev
Режиссёр

Актёры

Саманта Хан

Samantha Hahn
Актриса
Акира Гольц

Akira Golz
АктрисаNella
Мэттью Гамли

Matthew Gumley
АктёрClod
Кортни Шоу

Courtney Shaw
АктрисаIda
Коби Фрумер

Kobi Frumer
АктёрBlaine
Мика Гюрсой

Micah Gursoy
Актёр
Мика Гюрсой

Mica Gursoy
Актёр
Элисон Ли Розенфельд

Alyson Leigh Rosenfeld
АктрисаOlivia
Алекс Ковингтон

Alex Covington
Актриса
Ривки Бенч

Rivki Bench
Актриса

Сценаристы

Кристин Риччи

Christine Ricci
Сценарист
Кевин Дель Агилья

Kevin Del Aguila
Сценарист
Джим Нолан

Jim Nolan
Сценарист

Художники

Линда Бек

Linda Beck
Художница

Монтажёры

Алессандро де Кристофаро

Alessandro de Cristofaro
Монтажёр

Композиторы

Мэтт Махаффей

Matt Mahaffey
Композитор