Неизвестная (фильм, 2016) смотреть онлайн

Однажды вечером, закончив прием пациентов, Женни решает не открывать дверь позднему посетителю ее хирургического кабинета. На следующий день полиция информирует ее о том, что неподалеку было найдено тело неизвестной девушки. Испытывая тайные угрызения совести, Женни пытается самостоятельно установить личность незнакомки…

