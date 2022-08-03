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Неизвестная

Неизвестная (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, La fille inconnue
Триллер, Криминал101 мин18+

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О фильме

Однажды вечером, закончив прием пациентов, Женни решает не открывать дверь позднему посетителю ее хирургического кабинета. На следующий день полиция информирует ее о том, что неподалеку было найдено тело неизвестной девушки. Испытывая тайные угрызения совести, Женни пытается самостоятельно установить личность незнакомки…

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неизвестная»