Неизвестная (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, La fille inconnue
Триллер, Криминал101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Однажды вечером, закончив прием пациентов, Женни решает не открывать дверь позднему посетителю ее хирургического кабинета. На следующий день полиция информирует ее о том, что неподалеку было найдено тело неизвестной девушки. Испытывая тайные угрызения совести, Женни пытается самостоятельно установить личность незнакомки…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДРежиссёр
Люк
Дарденн
- Актриса
Адель
Энель
- ОБАктёр
Оливье
Бонно
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- ЛМАктёр
Лука
Миннелли
- ККАктриса
Кристель
Корнил
- НУАктриса
Надеж
Уэдраого
- Актёр
Оливье
Гурме
- ПСАктёр
Пьер
Сумкай
- ИЛАктёр
Ив
Ларек
- БХАктёр
Бен
Хамиду
- ЖДСценарист
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДСценарист
Люк
Дарденн
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн
- ДФПродюсер
Дэнис
Фрейд
- МДМонтажёр
Мари-Элен
Дозо
- АМОператор
Ален
Маркоэн