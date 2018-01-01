Wink
Фильмы
Нечувствительный
Актёры и съёмочная группа фильма «Нечувствительный»

Режиссёры

Хуан Карлос Медина

Juan Carlos Medina
Режиссёр

Актёры

Алекс Брендемюль

Alex Brendemühl
АктёрDavid (в титрах: Àlex Brendemühl)
Томас Лемаркус

Tómas Lemarquis
АктёрBerkano
Илиас Стотхарт

Ilias Stothart
АктёрBenigno niño
Мот Харрис Данлоп Стотхарт

Mot Harris Dunlop Stothart
АктёрBenigno adolescente (в титрах: Mot Stothart)
Дерек де Линт

Derek de Lint
АктёрDr. Holzmann
Рамон Фонтсере

Ramon Fontserè
АктёрDr. Carcedo
Сильвия Бель

Sílvia Bel
АктрисаJudith
Беа Сегура

Bea Segura
АктрисаMagdalena
Хуан Диего

Juan Diego
АктёрAdán Martel mayor
Феликс Гомес

Félix Gómez
АктёрAdán Martel joven

Сценаристы

Луисо Бердехо

Luiso Berdejo
Сценарист
Хуан Карлос Медина

Juan Carlos Medina
Сценарист

Продюсеры

Адольфо Бланко

Adolfo Blanco
Продюсер
Франсуа Коньяр

François Cognard
Продюсер

Художники

Иньиго Наварро

Iñigo Navarro
Художник
Ариадна Папио

Ariadna Papio
Художница

Монтажёры

Педру Рибейру

Pedro Ribeiro
Монтажёр