Нечисть в Сеуле (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Съемки артхаусного кино превращаются для исполнительницы главной роли в настоящий кошмар, и ожившие мертвецы — лишь малая его часть. Корейский хоррор «Нечисть в Сеуле» — фильм о темной стороне киноиндустрии и стремления к славе.



Молодую актрису Сиён приглашают на главную роль в экспериментальном фильме благодаря ее танцевальным талантам. Уже на съемках она узнает, что в проекте также играет ее подруга из колледжа, с которой у нее сильно испортились отношения. Постепенно становится понятно, что у режиссера нет четкого видения фильма, что повышает напряжение на площадке. Когда же одна из участниц съемочного процесса бросается с крыши, а после восстает из мертвых в виде кровожадного зомби, начинается подлинный хаос. Пока команда фильма пытается выжить, на месте появляются загадочные люди, у которых своя роль в происходящем.



