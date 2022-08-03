Небеременная (фильм, 2020) смотреть онлайн

Едкая комедия на важную тему. Веронике 17 лет, она хочет учиться в Лиге плюща, но ее планы перечеркивает беременность. Девушка живет в Миссури, где несовершеннолетним нельзя делать аборт без согласия родителей. Поскольку ее семья придерживается консервативных взглядом, Вероника вынуждена наладить отношения с бывшей лучшей подругой и отправиться в дорогу.

