Небеременная (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, Unpregnant
Документальный, Комедия99 мин18+
О фильме
Едкая комедия на важную тему. Веронике 17 лет, она хочет учиться в Лиге плюща, но ее планы перечеркивает беременность. Девушка живет в Миссури, где несовершеннолетним нельзя делать аборт без согласия родителей. Поскольку ее семья придерживается консервативных взглядом, Вероника вынуждена наладить отношения с бывшей лучшей подругой и отправиться в дорогу.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Драма, Документальный
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb