Неаполитанские истории (фильм, 2015) смотреть онлайн

Три поколения, три яркие истории обитателей Баньоли — крупного индустриального квартала Неаполя.



Джиджино, ловкий 50-летний живчик, передвигающийся по району исключительно бегом и с увесистым рюкзаком за спиной, пристает со стихотворными экспромтами к посетителям ресторанов. Его отцу 80, но все так же ищет простых человеческих радостей: подбивает домработницу-украинку на стриптиз, мурлычит оперные арии из своей молодости и бережно хранит коллекцию футбольных сувениров, связанных с Марадоной.



Третьему герою фильма, магазинному разносчику Марко, всего 18, и он только ищет себя в мире, сплетенном из историй уличных музыкантов и художников, монахинь и преступников, мигрантов и отчаянных домохозяек.



