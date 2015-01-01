Неаполитанские истории (фильм, 2015) смотреть онлайн

Неаполитанские истории
Неаполитанские истории

Неаполитанские истории (фильм, 2015)

2015, Bagnoli Jungle
Драма103 мин18+

О фильме

Три поколения, три яркие истории обитателей Баньоли — крупного индустриального квартала Неаполя.

Джиджино, ловкий 50-летний живчик, передвигающийся по району исключительно бегом и с увесистым рюкзаком за спиной, пристает со стихотворными экспромтами к посетителям ресторанов. Его отцу 80, но все так же ищет простых человеческих радостей: подбивает домработницу-украинку на стриптиз, мурлычит оперные арии из своей молодости и бережно хранит коллекцию футбольных сувениров, связанных с Марадоной.

Третьему герою фильма, магазинному разносчику Марко, всего 18, и он только ищет себя в мире, сплетенном из историй уличных музыкантов и художников, монахинь и преступников, мигрантов и отчаянных домохозяек.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb