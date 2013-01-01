Не та нога (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм приглашает малышей в далекую жаркую Африку, на берега «крокодиловой реки» Лимпопо. Кроме большого количества крокодилов, здесь живут бегемоты, черепахи, акулы и другие животные, с которыми приключаются любопытные и забавные истории. Одним прекрасным утром к доктору-крокодилу Кроку прибегает перепуганная девочка-бегемот Пейпа. Ее брат Мот серьезно заболел. У него нет температуры, насморка и кашля, у него не болит живот. Всё гораздо сложнее и опаснее: Мот больше не хочет играть ни в какие игры. Он хочет построить плот и уплыть ото всех куда подальше. Таблетки и витамины тут бессильны. Моту надоели развлечения и сладости, даже сестра и песок под ногами его раздражают. Бегству Мота мешает маленькая акула Акулина, которая по просьбе Пейпы ломает его плот. Доктор не знает, как поступить с тяжелым пациентом, который выглядит совершенно здоровым. Оказывается, что главное – поставить верный диагноз.



