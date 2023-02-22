Не стучи (фильм, 2022) смотреть онлайн

Наследники приезжают в лесную глушь, чтобы продать родительский дом, но сталкиваются с тайнами прошлого. Мистический финский хоррор о духах леса.



Десять лет назад семью Матильды, Марии и Микко постигла страшная трагедия. Той ночью неизвестный злодей ворвался в их дом и жестоко убил отца, а мать исчезла бесследно. Наутро полиция обнаружила запертую в клетке Матильду. Сироты решили переехать в город и не возвращались на место преступления, пока не наступило время получить наследство. Добравшись до участка, они принимают решение продать его и разделить полученные от сделки деньги. Однако сестры и брат не подозревают, что лес вокруг населен злыми древними духами, которые не приветствуют появление чужаков и готовы защищать свою территорию.



Смогут ли наследники осуществить задуманное, узнаете в атмосферном хорроре «Не стучи». Фильм 2016 смотреть онлайн можно прямо сейчас в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

