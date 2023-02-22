Не стучи (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Наследники приезжают в лесную глушь, чтобы продать родительский дом, но сталкиваются с тайнами прошлого. Мистический финский хоррор о духах леса.
Десять лет назад семью Матильды, Марии и Микко постигла страшная трагедия. Той ночью неизвестный злодей ворвался в их дом и жестоко убил отца, а мать исчезла бесследно. Наутро полиция обнаружила запертую в клетке Матильду. Сироты решили переехать в город и не возвращались на место преступления, пока не наступило время получить наследство. Добравшись до участка, они принимают решение продать его и разделить полученные от сделки деньги. Однако сестры и брат не подозревают, что лес вокруг населен злыми древними духами, которые не приветствуют появление чужаков и готовы защищать свою территорию.
Смогут ли наследники осуществить задуманное, узнаете в атмосферном хорроре «Не стучи». Фильм 2016 смотреть онлайн можно прямо сейчас в хорошем качестве на нашем видеосервисе!
Рейтинг
- ЙПРежиссёр
Йонас
Паюнен
- МСРежиссёр
Макс
Сеэк
- Актёр
Пекка
Странг
- ИКАктриса
Инка
Каллен
- МЛАктёр
Микко
Леппилампи
- СКАктриса
Саана
Койвисто
- ОКАктриса
Ольга
Коскикаллио
- ЛСАктриса
Линни
Ског
- НСАктёр
Нико
Саарела
- ЯБАктриса
Янина
Берман
- КАктёр
Кристиан
- ЙПСценарист
Йонас
Паюнен
- МССценарист
Макс
Сеэк
- ЮХПродюсер
Юкка
Хелле
- ЙППродюсер
Йонас
Паюнен
- МСПродюсер
Макс
Сеэк
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АКАктриса дубляжа
Анна
Кузьмина
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЙЛМонтажёр
Йоона
Лоухивуори
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен